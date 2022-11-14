Бастрыкин запросил доклад по факту избиения двух маленьких детей 29-летней волгоградкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту избиения детей в Волгоградской области. Как сообщили и сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следствие также запросило передать материалы доследственной проверки из МВД сотрудникам Котовского МрСО.

Напомним, 11 ноября в больницу привезли девочку, которой всего 1,8 лет, и ее почти пятилетнего брата. У малышки диагностированы множественные травмы - ушибы головы, спины, рук и ног, также психологическое состояние мальчика вызвало у медиков тревогу.

- По предварительным данным, насилие в отношении детей применяла их 29-летняя мать. В настоящее время дети изъяты из семьи, - уточнили в волгоградском следкоме.

Руководитель регионального СКР Василий Семеной на основании материалов проверки подготовит доклад главе ведомства.