В Волгограде ФСБ задержала предпринимателя, незаконно заработавшего почти 120 млн рублей

Дело оказалось прибыльным, но незаконным. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, который заработал более 119 миллионов рублей на незаконном бизнесе. Директор фирмы получал солидную прибыль, скупая у волгоградев содержащие драгоценные металлы автокатализаторы. На мужчину завели уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство с извлечением прибыли в особо крупном размере», сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ России по Волгоградской области.

- Директор одного из ООО в Волгограде организовал скупку у населения отработанных автомобильных катализаторов, содержащих платину, палладий и родий, с последующей первичной переработкой и хранением сырья, - рассказали в ведомстве.

Дело казалось столь прибыльным, что доходы предприятия превысили сотню миллионов. Вот только, чтобы работать с сырьем 3-го класса опасности, необходима специальная лицензия Росприроднадзора. А ее бизнесмен не получил.