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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:54

Житель Волгоградской области обогатил телефонного мошенника на 3 млн рублей

Аферист убеждал мужчину перечислить еще 1 млн
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Камышанин перечил мошеннику около трех миллионов рублей

Камышанин перечил мошеннику около трех миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Огромной суммы денег лишился житель Камышинского района, который поверил телефонному мошеннику. Неизвестный позвонил 41-летнему мужчину и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета клиента была предпринята попытка хищения средств и оформление на него кредита. Чтобы избежать потери денег, аферист убедил камышанина перечислить около трех миллионов рублей на «безопасный» счет, который был продиктован. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Кроме этого, незнакомец убедил жертву оформить в банке кредит на сумму свыше одного миллиона рублей, которые потерпевший едва не перевел на указанный аферистом счет, - добавили в полиции.

Полицейские регулярно напоминают волгоградцам о действиях телефонных мошенников и настоятельно рекомендуют не перечислять деньги незнакомцам. При сомнительных звонках нужно самим обратиться в отделение банка, чтобы не оказаться жертвой аферистов.