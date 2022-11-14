В Волгоградской области готовятся к осложнению погодных условий

Чиновники готовятся к снегопадам и гололеду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Традиционное оперативное совещание в начале недели в администрации Волгоградской области 14 ноября 2022 года посвятили обеспечению транспортной безопасности в связи с осложнением погодных условий. Губернатор Андрей Бочаров поручил провести контрольные проверки готовности автотранспортных предприятий к работе в зимний период, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни Волгоградская область окажется во власти туманов, дождя или мокрого снега, будет и гололед, и сильный ветер. А температура будет прыгать туда-сюда через ноль. Поэтому чиновников обязали следить за состоянием улиц и дорог, особое внимание уделить готовности общественного транспорта, в том числе школьных и служебных автобусов, дорожной и коммунальной спецтехники, в том числе снегоуборочной.

В каждом муниципалитете должен быть запас противогололедных материалов и стоянки для транспорта на случай резкого осложнения погодных условий. Также в ближайшее время в регионе коммунальщики, дорожники и МЧС проведут совместные тренировки, где отработают действия при ЧС на дорогах области.