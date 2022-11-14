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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:32

В Волгоградской области в Волге обнаружили 19 затонувших барж и дебаркадеров

Они загрязняют водную экосистему
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгу и водохранилище должны очистить по решению суда

Волгу и водохранилище должны очистить по решению суда

Фото: Эдуард Пальгунов

В акватории и границах береговой полосы Волги и Волгоградского водохранилища обнаружили 19 затопленных плавсредств. Проверка Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила на дне бесхозные баржи и дебаркадеры и их обломки. Естественно, ничего из найденного не подлежит эксплуатации. Затонувшие плавательные средства загрязняют окружающую среду и негативно влияют на водную экосистему. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в природоохранной прокуратуре.

Ворошиловский районный суд обязал «Администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей» очистить Волгоградское водохранилище и Волги от затонувших барж и дебаркадеров, а также их обломков.

- Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры, - отметили в ведомстве.