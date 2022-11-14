Под Волгоградом 19 ноября покажут реконструкцию операции советских войск «Уран»

В день контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгоградской области состоится военная реконструкция. Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

19 ноября исполнится 80 лет со дня контрнаступления советских войск под Сталинградом. В Волгоградской области в этот день пройдут военно-патриотические мероприятия. Масштабным событием станет реконструкция наступательной операции «Уран», которая состоится 19 ноября в 13.00 на военном полигоне на острове Зеленый в Волжском. События 80-летней давности воссоздадут реконструкторы из разных регионов страны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в общероссийском общественном движении «Росрекон».

- Порядка 100 представителей ООД «Росрекон» из Волгоградской, Ростовской, Тамбовской областей, Республик Татарстан и Марий Эл проведут интерактивные площадки, а также воссоздадут события Великой Отечественной войны, - добавили в общественном движении.

Также на острове Зеленый будут работать интерактивные площадки с выставками снаряжения и вооружения противоборствующих сторон. Пройдут военно-патриотические соревнования, участники которых продемонстрируют навыки допризывной подготовки и знания по истории страны.