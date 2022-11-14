В Волгоградской области за год благоустроили 75 парков и дворов

Все работы должны завершить до конца года. Фото: АВО

В Волгоградской области в 2022 году уже благоустроили 75 парков, скверов общественных пространств и дворов по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы полностью завершили в 19 городах региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ Волгоградской области.

Так, в Волжском в этом году реализовали девять проектов благоустройства. В парке «Новый город» сделали зону барбекю, два веревочных городка, скейт-парк. Для горожан установили модульный туалет, урны для раздельного сбора мусора и парковую мебель. В парке будет сеть Wi-Fi и видеонаблюдение, вдоль дорожек – освещение, в зеленой зоне - система полива. В парке на улице 40 лет Победы появилась зона с музыкальными инструментами и площадка для стритбола. А на площади Труда - улице Химиков волжан будут радовать фонтан и ротонда. Здесь также установили скамейки и туалет. В поселке Краснооктябрьский сделали детскую площадку и место для проведения массовых мероприятий. Еще одна игровая зона появилась в Волжском между 30-м и 37-м микрорайонами в границах улиц Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской.

Еще в четырех городах работы на 17 площадках в завершающей стадии. Все работы должны завершить до конца декабря 2022 года.