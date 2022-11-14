Под Волгоградом военные отбили условную попытку штурма КПП террористами

Фото: пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели тренировку по противодействию терроризму в пункте постоянной дислокации войск в Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Минобороны, по легенде условный противник пытался проникнуть через КПП в воинскую часть, захватить объекты инфраструктуры и спецтехнику.

Мотострелки, используя оружие и гранатомет РПГ-7, по сигналу «Тревога» блокировали и обезвредили вражеских диверсантов. В ходе учений отработали навыки оказания медицинской помощи раненым, эвакуации с поля боя.

- Для создания боевой обстановки применялись средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и холостые боеприпасы, - отметили в пресс-службе ЮВО.

Отметим, что тренировки носят плановый характер. Военные в полном объеме выполнили все поставленные задачи.