Фирма-фантом поставляла в Волгоградскую область опасную красную икру

Роспотребнадзор обнаружил фирму-фантом в Сахалинской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор обнаружил фирму-фантом в Сахалинской области, которая поставляла красную икру в магазины Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, инспекторы зафиксировали некачественный товар на своем рынке и решили проверить организацию. Как выяснилось, ООО «Персей» зарегистрирована в городе Корсаков на улице Нагорная №57, однако фактически с 2019 года компания не работала, при этом продолжала реализацию продукции. Где и как изготавливали деликатес, выяснят правоохранители.

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота икорной продукции информация направлена в правоохранительные органы Астраханской области для принятия соответствующих мер, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также ведомство просит юрлиц и ИП сообщить о фактах продажи товара, поставляемого фирмой-фантомом, по телефону «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30).