Жители северной части Волгограда 14 ноября остались без воды

В Тракторозаводском районе отключили воду Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Утром 14 ноября жители Тракторозаводского района Волгограда остались без воды. Однако никакой коммунальной аварии на севере города не произошло. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», в понедельник на насосной станции №3 Тракторозаводского района проводят плановые мероприятия по замене задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения.

- На время проведения работ временно ограничена подача ресурса в близлежащие дома, - отметили в компании.

Без воды остались 13 многоквартирных и 59 частных домов. В ресурсоснабжающей компании добавили, что работы на насосной станции, по предварительным оценкам, будут идти до конца дня. После их завершения жителям возобновят подачу воды.