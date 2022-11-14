В Волгограде стали чаще брать на работу по рекомендации

Попасть на работу по рекомендации проще. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Волгограде за последний год работодатели стали чаще принимать на работу по рекомендации сотрудников - действующих, бывших и из компаний-конкурентов. Такие выводы сделали эксперты SuperJob, опросив менеджеров по персоналу и экономически активных волгоградцев, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

При этом 9% компаний закрыли по рекомендациям более половины вакансий, еще 7% - более четверти. В каждой второй фирме «по знакомству» трудоустроены менее 10% персонала. К тому же 72% волгоградских работодателей считает, что принятые по рекомендации сотрудники работают не лучше и не хуже остальных.

В 2022 году все каналы рекомендаций в Волгограде стали использовать чаще. При этом 73% эйчаров закрывают имеющиеся вакансии, опираясь на рекомендации сослуживцев. 30% менеджеров по персоналу берут на работу рекомендованных друзьями, знакомыми и родственниками. Столько же опираются на мнение сотрудников других компаний и даже подписчиков в соцсетях. Чуть меньше - 27% эйчаров – принимают по рекомендации экс-сотрудников.

Что касается тех, кто хочет устроиться на работу, то 54% из них полагаются на помощь в трудоустройстве от друзей, 43% надеются на коллег и 35% - на супругов.