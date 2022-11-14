Волгоградские мобилизованные подготовили засаду и уничтожили ДРГ противника

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мобилизованные мужчины продолжают подготовку к участию в СВО в одном из центров Минобороны ФР на территории Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военные в ходе боевого слаживания подготовили засады и уничтожили условную диверсионно-разведывательную группу. Для этого волгоградцев разбили на две группы. Одни совершили марш на танках, отражая атаку ДРГ противника, другие проводили контрзасадные мероприятия.

- Военнослужащие отработали выход из огневой засады, огнем из боевых машин и стрелкового оружия уничтожили обнаруженную ДРГ противника, - отметили в ЮВО.

Во время тренировки использовали холостые боеприпасы и различные средства имитации.