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НовостиПолитика13 ноября 2022 18:20

Стало известно об успешной переправе волгоградского мотострелкового полка через Днепр

Мотострелки из Волгоградской области держат оборону в Херсонской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мотострелки переправились через Днепр без потерь. Фото: Архив "КП".

Мотострелки переправились через Днепр без потерь. Фото: Архив "КП".

Фото: Александр БОЙКО

255-й мотострелковый полк из Волгоградской области успешно совершил переправу на левый берег Днепра в ходе специальной военной операции. Операция произошла в Херсонской области, мотострелки переправились в полном составе без потерь. Об этом сообщает телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

- Отход был организованный и вместе со всей техникой, несмотря на активные боевые действия в Снегиревке и других населенных пунктах, где мотострелки держали оборону, - цитирует сайт volgograd.kp.ru телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Также отмечается, что волгоградские мотострелки в марте и апреле штурмовали Александровку, выбив оттуда бригаду ВСУ.