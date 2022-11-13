Стало известно об успешной переправе волгоградского мотострелкового полка через Днепр

Мотострелки переправились через Днепр без потерь. Фото: Архив "КП". Фото: Александр БОЙКО

255-й мотострелковый полк из Волгоградской области успешно совершил переправу на левый берег Днепра в ходе специальной военной операции. Операция произошла в Херсонской области, мотострелки переправились в полном составе без потерь. Об этом сообщает телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

- Отход был организованный и вместе со всей техникой, несмотря на активные боевые действия в Снегиревке и других населенных пунктах, где мотострелки держали оборону, - цитирует сайт volgograd.kp.ru телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Также отмечается, что волгоградские мотострелки в марте и апреле штурмовали Александровку, выбив оттуда бригаду ВСУ.