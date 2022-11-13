В воскресенье волгоградцы увидели двойную радугу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Днем в воскресенье жители Волгограда увидели редкое природное явление. После осеннего дождя 13 августа на небе появилась двойная радуга. Волгоградцы активно стали делать ее фотографии и делиться с ними в социальных сетях.

Радуга в небе над Волгоградом появилась после 15.00. Ее увидели жители почти всех районов областного центра. Природное явление сопровождалось сильным ветром, который будет дуть и в понедельник.

В Волгограде 14 ноября, по сообщениям Волгоградского ЦГМС, будет без осадков. Северо-западный ветер подует с порывами до 15-20 м/с. Ночью в областном центре температура воздуха составит +2...+4º, днем: +3...+5º.