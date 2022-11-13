В Волгограде 14 ноября без электричества останутся 3 района

В понедельник свет отключат в трех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде новая рабочая неделя начнется с планового отключения электричества. Частично без света останутся 3 района города. Причем на некоторых адресах его включат после наступления темноты на улице. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 14 ноября не будет в Тракторозаводском, Дзержинском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 без света останутся жители ул. Александрова, 163-219, 210-242, ул. Левитана, 223, 227, ул. Платиновой, 2, 7, 9. В Дзержинском районе с 9.00 до 18.00 электричество отключат в домах на улицах Кубанской и Стародубской.

В Советском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Революционную, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а, ул. Полярную, 1-17, 4-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул. Кабардинскую, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул. Монгольскую, 3а, 6а, 7, 8, ул. Новосибирскую, 2-16, 3-17, 16а, ул. Ямскую, ул. Парковую, ул. Высотную, ул. Звездную, ул. Крутую, ул. Курганную, ул. Дубравную, ул. Плодородную, ул. Окольную, СНТ «Звезда-1», СНТ «Звезда-2».