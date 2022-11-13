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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:34

МЧС предупредило волгоградцев об угрозе пожаров из-за зарядок телефонов

Спасатели отметили, что не все люди соблюдают правила при использовании зарядных устройств
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
После зарядки телефонов провод из розетки нужно вынимать, чтобы избежать короткого замыкания

После зарядки телефонов провод из розетки нужно вынимать, чтобы избежать короткого замыкания

Фото: Эдуард Пальгунов

Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило об опасности зарядок для телефонов и ноутбуков. Зарядные устройства могут стать причиной пожаров. Чаще всего возгорание происходит из-за неправильного использования и несоблюдения правил пожарной безопасности, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Главке МЧС.

Волгоградцам настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности при использовании мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов. После зарядки устройств не все вынимают провод из розеток.

- Мало кто по окончании использования обращает внимание на его полное отключение, зачастую оно так и остается подключенным к электросети. Одна из самых распространенных причин возгорания - короткое замыкание, - добавили в спасательном ведомстве.

Поэтому чтобы не рисковать и избежать пожаров, после зарядки телефона или ноутбука провод необходимо вытаскивать из розеток.