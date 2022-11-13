МЧС предупредило волгоградцев об угрозе пожаров из-за зарядок телефонов

После зарядки телефонов провод из розетки нужно вынимать, чтобы избежать короткого замыкания Фото: Эдуард Пальгунов

Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило об опасности зарядок для телефонов и ноутбуков. Зарядные устройства могут стать причиной пожаров. Чаще всего возгорание происходит из-за неправильного использования и несоблюдения правил пожарной безопасности, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Главке МЧС.

Волгоградцам настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности при использовании мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов. После зарядки устройств не все вынимают провод из розеток.

- Мало кто по окончании использования обращает внимание на его полное отключение, зачастую оно так и остается подключенным к электросети. Одна из самых распространенных причин возгорания - короткое замыкание, - добавили в спасательном ведомстве.

Поэтому чтобы не рисковать и избежать пожаров, после зарядки телефона или ноутбука провод необходимо вытаскивать из розеток.