Главный тренер «Ротора» рассказал, что во время зимней паузы волгоградской команде нужна перезагрузка

Фото: СК "Ротор"

Во Второй лиге наступила зимняя пауза, в последней игре года «Ротор» на выезде одержал победу со счетом 3:1 над владикавказской «Аланией-2». После матча главный тренер волгоградской команды Алексей Стукалов рассказал о том, что перерыв в первенстве необходим его подопечным для перезагрузки.

- Нам нужна перезагрузка после давления, которое было последние две-три недели. Ребята должны выдохнуть. Есть длительный подготовительный период, на который мы рассчитываем. Будут усиления, поэтому смотрим вперед с оптимизмом, - отметил главный тренер «Ротора».

«Сине-голубые» отстают от лидирующего «Черноморца» на 8 очков, выше них по таблице также и «Чайка». Однако наставник волгоградской команды считает, что вся борьба за выход в Первую лигу впереди.

- Сейчас отставание от «Черноморца» – 8 очков. Но весной все может измениться, есть по две игры между собой. И команды настраиваются на лидеров, выдают свои лучшие матчи, поэтому легко не будет ни нам, ни «Черноморцу», ни «Чайке» - это три команды, которые претендуют на выход в Первую лигу, есть еще и «Биолог», который недалеко. Поэтом весенняя часть будет интересной. Однозначно мы хотим в этом сезоне сделать все, чтобы выйти в Первую лигу, - добавил Алексей Стукалов.