В Волгограде у здания областной прокуратуры образовался потоп из-за прорыва трубы

Коммунальщики приехали на место для устранения аварии. Фото: Архив "КП".

В воскресенье, 13 ноября, у здания областной прокуратуры в Дзержинском районе Волгограда образовался потоп. Территорию затопило водой из-за прорыва трубопровода на улице Исторической. На место для устранения технологического нарушения прибыла ремонтная бригада, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

- В настоящее время проводятся работы по устранению нарушения, - отметили в компании.

Волгоградцам напомнили, что они платят только за фактически потребленную воду, которая прошла через общедомовой счетчик. При ее разливе во время коммунальной аварии потери несет ресурсоснабжающая организация.