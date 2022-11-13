Под Волгоградом мать избила своих сына и дочку

СК ходатайствует о передаче дела из полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котово женщина избила своих детей, после побоев брат с сестрой оказались в больнице. Делом может заняться Следственный комитет. У девочки, которой 1 год и 8 месяцев, были диагностированы ушибы головы, спины, рук и ног. Мальчику 4 года 8 месяцев, у него нет телесных повреждений, при этом он был госпитализирован в подавленном состоянии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, в настоящее время малолетние дети изъяты из семьи, им ничего не угрожает.

- По предварительным данным, насилие в отношении своих детей применяла их 29-летняя мать, - отметили в следкоме.

Было подготовлено ходатайство к прокурору о передаче материалов доследственной проверки из полиции Котовскому межрайонному следственному отделу регионального СК. Следователи хотят провести дальнейшую проверку для дачи оценки, в том числе, по статье «Истязание».