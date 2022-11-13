В Волгограде не нашлось подрядчиков для реставрации НЭТа

Подрядчика второго этапа реставрации НЭТ найти пока не удалось Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде не удалось найти подрядчика второго этапа ремонтно-реставрационных работ НЭТа. В конце октября был объявлен аукцион по выбору исполнителя обновления театра. 10 ноября завершился прием заявок, к этому времени никто не изъявил желания заняться реставрацией. На аукцион не было подано ни одной заявки, и он был признан несостоявшимся, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена торгов составляла 489 миллионов 699 тысяч рублей. В рамках второго этапа реконструкции было запланировано множество работ. Среди них - восстановление гидроизоляции в санузлах, плиты покрытия под скульптурой, поврежденной штукатурки и лепнины в помещениях, поперечной арматуры в зонах ее коррозионного поражения и адресного ремонта лестниц, замены шлакового утеплителя деревянного чердачного перекрытия на более эффективный и легкий материал. Кроме того, в рамках контракта требуется полная замена изношенных элементов заполнения проемов дверей и окон, обновление утраченных декоративных элементов интерьеров, установка противопожарных дверей в техпомещениях, полная замена отделки помещений, замена подвесных потолков, реставрация паркета. Необходимы работы по обновлению систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, пожаротушения.

Если бы торги прошли и подрядчик был определен, то после подписания контракта работы по обновлению НЭТа должны были пройти до 10 декабря 2024 года.

Напомним, прошлой весной в НЭТе завершился первый этап реставрации. В порядок был приведен фасад, были отреставрированы скульптуры трех муз и львов.