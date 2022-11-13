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НовостиЗвезды13 ноября 2022 8:40

В Волгограде не нашлось подрядчиков для реставрации НЭТа

Не состоялся аукцион по выбору исполнителя второго этапа обновления театра
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Подрядчика второго этапа реставрации НЭТ найти пока не удалось

Подрядчика второго этапа реставрации НЭТ найти пока не удалось

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде не удалось найти подрядчика второго этапа ремонтно-реставрационных работ НЭТа. В конце октября был объявлен аукцион по выбору исполнителя обновления театра. 10 ноября завершился прием заявок, к этому времени никто не изъявил желания заняться реставрацией. На аукцион не было подано ни одной заявки, и он был признан несостоявшимся, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена торгов составляла 489 миллионов 699 тысяч рублей. В рамках второго этапа реконструкции было запланировано множество работ. Среди них - восстановление гидроизоляции в санузлах, плиты покрытия под скульптурой, поврежденной штукатурки и лепнины в помещениях, поперечной арматуры в зонах ее коррозионного поражения и адресного ремонта лестниц, замены шлакового утеплителя деревянного чердачного перекрытия на более эффективный и легкий материал. Кроме того, в рамках контракта требуется полная замена изношенных элементов заполнения проемов дверей и окон, обновление утраченных декоративных элементов интерьеров, установка противопожарных дверей в техпомещениях, полная замена отделки помещений, замена подвесных потолков, реставрация паркета. Необходимы работы по обновлению систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, пожаротушения.

Если бы торги прошли и подрядчик был определен, то после подписания контракта работы по обновлению НЭТа должны были пройти до 10 декабря 2024 года.

Напомним, прошлой весной в НЭТе завершился первый этап реставрации. В порядок был приведен фасад, были отреставрированы скульптуры трех муз и львов.