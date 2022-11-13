В Камышине могут повысить на 5 рублей проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда может подняться уже в декабре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Волгоградской области могут повысить на 5 рублей проезд в общественном транспорте. Повышение тарифов планируется в Камышине. Администрация Камышина опубликовала проект решения установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном муниципальном транспорте. Документ был внесен для обсуждения в городскую думу. Изменения могут быть внесены уже в декабре

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект решения, если депутаты поддержат повышение тарифов, то проезд с 1 декабря 2022 года будет стоить 43 рубля. Сейчас жители Камышина за поездки в муниципальном общественном транспорте платят 38 рублей.