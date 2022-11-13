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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:27

В Волгограде пятые сутки не могут найти пропавшего без вести подростка

Школьник ушел из дома 9 ноября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Волгограде пятые сутки продолжаются поиски пропавшего без вести Дмитрия Введенского. 15-летний подросток ушел из дома 9 ноября и с того времени не вернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Родители и родные не знают, где он может находиться. Добровольцы просят волгоградцев помочь с поисками

Рост школьника 176 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы. В день исчезновения он был одет в синюю куртку с капюшоном, черно-белую спортивную толстовку, черные спортивные штаны с белыми надписями, темно-синие кроссовки.

Волгоградцев, кто мог видеть подростка или знает его местоположение, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.