В Волгоградской области смертность превысила рождаемость в 1,96 раза

В Волгоградской области стали меньше рожать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжает снижаться рождаемость и смертность. По сравнению с ковидным 2021-м с января по сентябрь 2022 года хоронили на 20,5% меньше. При этом в регионе на 8,4% стали меньше рожать. Естественная убыль населения за этот год составила 12 790 человек. Рождаемость превысила смертность в 1,96 раза, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

За январь – сентябрь 2022 года в Волгограде и области родилось всего 13 тысяч 285 малышей – это на 8,4% меньше, чем за тот же период года прошлого. Регион не досчитался 1216 младенцев. При этом заметно снизилась и смертность. Похоронили за 10 месяцев 26 тысяч 75 волгоградцев.

Только в сентябре рождаемость упала на 13,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На свет появились 1552 юных волгоградца. Умерли за это время 2772 человека, в том числе 6 младенцев до года. Убыль населения за счет естественных причин за месяц – 1220 человек. Радует лишь то, что в сентябре 2021-го она была вдвое выше.

За 10 месяцев этого года жители региона заключили 10 361 брак, создавать семью стали на 4,5 процента чаще. Но и распалось за это время немало семей. 8123 брак завершился разводом. Разбитых ячеек общества тоже регистрируют больше, чем в прошлом году.