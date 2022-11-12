В Волгограде министр Максим Решетников и Андрей Бочаров осмотрели три завода

Министр побывл на трех заводах Волгоград и Волжского. Фото: АВО

В ходе рабочего визита в Волгоградскую область глава Минэкономразвития Максим Решетников вместе с губернатором Андреем Бочаровым побывали на трех заводах Волгограда и Волжского. Вопросы инвестиций, господдержки, импортозамещения и диверсификации экспорта обсудили на Волжском трубном заводе, металлургическом заводе «Красный октябрь» и в выпускающей бытовую химию компании «ГраСС», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Министр и глава региона осмотрели производственные площадки и обсудили актуальные вопросы с собственниками и руководством предприятий. В ходе поездки на ВТЗ и «Красный Октябрь» говорили о создании центра компетенций специальных и нержавеющих сталей.

На заводе «ГраСС» ключевой темой стал нацпроект «Производительность труда», в котором предприятие участвует с 2019 года, благодаря чему эффективность работы оборудования выросла на 30%. Развивающая компания готовится расширить производство. Министр Максим Решетников поручил проработать поддержку через Фабрику проектного финансирования.