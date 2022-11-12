В Волгограде покажут работы русских импрессионистов XX века

Впервые в экспозиции работа Ильи Машкова «Сидящая натурщица. Потягивающаяся». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова,37 открылась новая выставка «Увидеть настоящее: Русский импрессионизм XX века». Впервые волгоградцам и гостям города среди других работ выдающихся мастеров представили сотую по счету в коллекции ВМИИ работу Ильи Машкова 1918 года «Сидящая натурщица. Потягивающаяся». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с выставки.

Выставка вызвала интерес у ценителей искусства. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В экспозиции - 75 работ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На выставке волгоградцам расскажут и покажут, как импрессионизм повлиял на русское и советское искусство XIX-XX веков. В музейной программе - лекции, мастер-классы, занятия для детей и полуденные кураторские экскурсии в выходные.

В экспозиции картины, которые редко выставляются. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Столетнюю историю русского импрессионизма расскажут в произведениях художников и скульпторов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В экспозиции – 75 работ Константина Коровина, Леонарда Туржанского, Филиппа Малявина, Ильи Машкова, Виктора Лосева и других живописцев и графиков, а также скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. Многие из них выставляются очень редко. Увидеть произведения русских импрессионистов можно до 15 января 2023 года.

Выставка продлится до 15 января. Фото: Геннадий БИСЕНОВ