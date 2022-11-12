Новую дорогу построят в Волгограде между улицами Засекина и Маресьева

В новом микрорайоне построят новую дорогу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В микрорайоне «Санаторный» в Кировском районе Волгограда в следующем году начнут строить новую дорогу протяженностью 110 метров между улицами Засекина и Маресьева. Администрация города разместила электронный аукцион на проектирование автомобильного проезда. Начальная цена контракта – 3,8 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как пояснили в мэрии, 110-метровая дорога будет двухполосной, шириной 6 метров. Скорость для автомобилей здесь ограничат 40 километрами в час. Вдоль проезда должны сделать тротуар шириной 1 метр и пандусы. Кроме того, использовать энергосберегающие технологии.

Проект подрядчик должен представить властям до 31 августа 2023 года. Итоги электронного аукциона по отбору проектировщика в мэрии подведут 16 ноября.

Напомним, в этом году в Волгограде сделали дополнительную полосу на дороге возле МНТК «Микрохирургия глаза» и больницы №25. Рядом сделали парковки на 650 машиномест. В Советском районе сейчас строят три новых дороги, еще одну - в Кировском. В 2023-м начнут реконструкцию улицы Латошинской на Тракторном, еще две новых дороги появятся в Дзержинском и Кировском районах.