В Волгоград приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников

Визит начался с посещения знакового места. Фото: АВО

В Волгоград 12 ноября 2022 года с рабочим визитом прибыл глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В планах министра экономического развития посещение целого ряда промпредприяий Волгоградской области. Сопровождать его будет губернатор Андрей Бочаров. Первым пунктом на повестке стал Мамаев курган, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В канун празднования 80-летия начала контрнаступления под Сталинградом первым пунктом в программе Максима Решетникова стала поездка на Мамаев курган, где министр возложил цветы к мемориалу. После запланированы визиты на заводы и встречи с представителями малого и среднего бизнеса. С губернатором глава Минэкономразвития обсудит вопросы социально-экономического развития региона.