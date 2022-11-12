Под Волгоградом «Нива» протаранила жилой дом и забор

ДТП произошло в Средней Ахтубе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В прошедшую пятницу под Волгоградом водитель на «Ниве» протаранил жилой дом и забор. ДТП произошло днем в рабочем поселке Средняя Ахтуба. По предварительным данным, 73-летний водитель не справился с управлением, сейчас он в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

Авария случилась около трех часов дня. 73-летний водитель за рулем «Лада 213100»ехал по улице Степана Разина в сторону Астраханской. На перекрестке мужчина не справился с управлением и не вписался в поворот. В результате «Нива» наехала на металлический забор и ударилась в частный дом.