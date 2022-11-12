В Волгограде разрабатывают концепцию нового парка на набережной в Ворошиловском районе

Здесь будет парк. Фото: мэрия.

В Ворошиловском районе Волгограда планируют построить новый парк. Прогулочная зона со спуском к воде появится на набережной рядом с улицами Иркутской и Одесской, где идет строительство здания Арбитражного суда. К разработке концепции благоустройства нового общественного пространства уже приступили архитекторы центра «ВЯЗ», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Пока молодые архитекторы центра «ВЯЗ» разработали функциональное зонирование территории. В новом парке появятся места для занятий спортом, тихого отдыха, а также детская площадка и прогулочные аллеи. На спуске к Волге построят лестницу с пандусом.

Новая набережная станет продолжением проекта берегоукрепления. Участок у Арбитражного суда сдали весной 2022 года, в перспективе рокадную дорогу продлят почти на пять километров – до Кировского района. Сейчас идут подготовительные работы, чтобы нулевую продольную провести на два километра - от улицы Калинина до Одесской.