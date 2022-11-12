В Волгограде вывозят загрязненную после коммунального ЧП почву из поймы Царицы

Пойму восстанавливают после аварии. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде «Концессии водоснабжения» начали вывозить тонны загрязненной фекалиями земли из поймы реки Царицы, где случилась коммунальная авария -прорвало канализационный коллектор. Грунт собирает специализированная организация по заказу ресурсоснабжающей компании, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессии водоснабжения».

- Специализированная организация осуществляет сбор земельного вала и его транспортировку на специализированные полигоны, - рассказали в компании.

Тем временем, в пойме продезенфицировали хлором все дороги, зеленую зону тоже пролили бактерицидным раствором, чтобы обеззаразить после того, как тонны фекалий щедро удобрили землю на склоне. Работы проводятся в точном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, подчеркивают концессионеры.

Также на склоне сейчас роют норы – смотрят, где проложить третью ветку канализационного коллектора до ГКНС, которая станет резервной на время ремонта двух разрушающихся трубопроводов.