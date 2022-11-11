Более тысячи волгоградцев вакцинировались от COVID-19 назально

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградской области более тысячи жителей вакцинировались от коронавируса назальным способом. Прививка делается препаратом «Спутник V» при помощи насадок-распылителей для интерназального введения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

- Интерназальная вакцина вводится за один раз, орошая слизистую оболочку носа, создает барьер на пути проникновения коронавируса при вдыхании, - уточнили в комитете здравоохранения региона.

Назальным способом вакцинация «Спутником V» также проходит в два этапа – с перерывом в три недели. Получить защиту от ковида через нос или привычном способом можно в любом пункте иммунизации в Волгоградской области. Они работают в 74 поликлиниках, а также в ТРЦ «Акварель» (2-й этаж) и Ворошиловском ТЦ (цокольный этаж) в Волгограде, а также в ТРК «Волгамолл» в Волжском.

Всего в Волгоградской области от коронавируса в течение всей прививочной кампании вакцинировались более 1,862 миллиона жителей.