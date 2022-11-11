Волгоградские волонтеры забрали щенка из Грозного, избитого палкой агрессивной женщиной

Фото: приют "Лисена".

Волонтеры приюта для животных «Лисена» забрали в Волгоград щенка из Грозного, которого несколько дней назад жестоко избила палкой агрессивная местная жительница. Чудовищный случай получил огласку благодаря видеозаписи, сделанной школьником. Понесет ли ответственность женщина - неизвестно, а вот о судьбе малыша можно не беспокоиться – волгоградские зоозащитники взяли его под свою опеку.

«Листая ленту новостей, я наткнулась на видео, досмотреть которое я просто не смогла. Так мне стало горько, жалко, обидно за этого малыша, что я попросила забрать его с улицы и передать нам. И вот сегодня маленькая посылка из Грозного», - рассказала директор приюта Наталья Миндрина.

Сейчас сотрудники приюта выбирают имя новичку. На удивление он спокоен, дружелюбен, хоть и осторожен. В будущем щенку будут искать дом.