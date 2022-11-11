Волгоградский губернатор поздравил митрополита Германа с юбилеем

Фото: Архив Волгоградской епархии

Сегодня, 11 ноября, митрополиту Герману исполнилось 85 лет. С юбилеем владыку поздравил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Губернатор по телефону поблагодарил митрополита за многолетнюю и плодотворную работу во главе Волгоградской и Камышинской епархии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

- От себя лично и от имени жителей Волгоградской области Андрей Бочаров пожелал владыке крепкого здоровья, долголетия и всех благ, - отметили в обладмине.

Митрополит Герман (в миру Геннадий Тимофеев) родился в Ташкенте. В 1965 году он принял монашеский постриг. Более четверти века возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию. Священный Синод назначил его главой 31 января 1991 года. В 2018 году владыку на этом посту сменил митрополит Феодор.