В Городище героя СВО наградили медалью «За воинскую доблесть»

Фото: пресс-служба администрации Городищенского района.

Жителя Городища Игоря Ермилова наградили медалью «За воинскую доблесть», проявленную в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации района, наш земляк ушел на фронт, чтобы защищать Отечество. Раньше Игорь служил во 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Недавно вернулся домой живым и невредимым.

Военком Городищенского и Дубовского районов Сергей Хвостов пришел к Игорю прямо на работу, чтобы вручить заслуженную награду. Сейчас мужчина трудится в компании.

- Частичная мобилизация уже закончилась, но мужчины помня подвиг своих дедов и отцов и все так же идут в военный комиссариат, чтобы добровольно принять участие в специальной военной операции, - отметили в администрации.