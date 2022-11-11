Мэрия Волгограда закупает 60 газомоторных автобусов за 1,1 млрд

Новые автобусы нужны на замену старых. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда решили кардинально обновить городской транспорт и закупают 60 новых автобусов более чем за миллиард рублей из городского и областного бюджета. Аукцион уже объявлен, чиновники ищут, кто сможет за эти деньги поставить низкопольные автобусы, работающие на газомоторном топливе. Заявки принимают до 30 ноября, победитель аукциона станет известен 2 декабря.

Почему-то властей интересуют именно автобусы белого цвета. Вместимость – 25-30 сидячих мест, общая вместимость - 100 пассажиров. Транспорт должен быть оснащен кондиционером и тахографом, системой видеонаблюдения – не менее 8 камер, системой ГЛОНАСС, бортовым компьютером и уже установленными тремя терминалами для безналичной оплаты проезда. А также современной информационной системой отображения маршрута на передней, боковой и задней части автобуса и в виде бегущей строки в салоне.

Есть и другие условия – автобусы должны быть приспособлены для въезда и выезда инвалидных колясок, иметь площадку для кресла-коляски, систему наклона кузова. Длина автобуса должна быть не меньше 12 метров, но не больше 12,2 метра.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, автобусы поступят в 2023 году и пополнят парк «ВПАТП-7». В документах закупки сказано, что автобусы должны поступить на базу предприятия аж в октябре 2023 года.