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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:33

Перед судом предстанет случайно застреливший своего брата волгоградец

СК завершил расследование уголовного дела
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи завершили расследование уголовного дела

Следователи завершили расследование уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела на 44-летнего мужчину. Он обвиняется в убийстве своего брата по неосторожности. Трагедия произошла 4 сентября 2022 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Два брата в хуторе Нижнекардаильский Новониколаевского района занимались пристрелом нового охотничьего карабина с использованием телевизионного прицела. Один из мужчин выстрелил и попал в своего 43-летнего брата.

- В какой-то момент, не убедившись в выборе цели, обвиняемый произвел выстрел, попав в своего брата. После произошедшего фигурант отвез своего брата в медицинское учреждение, однако спасти мужчину не удалось, - отметили в следкоме.

Следователи направили материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинения.