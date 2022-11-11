Перед судом предстанет случайно застреливший своего брата волгоградец

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела на 44-летнего мужчину. Он обвиняется в убийстве своего брата по неосторожности. Трагедия произошла 4 сентября 2022 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Два брата в хуторе Нижнекардаильский Новониколаевского района занимались пристрелом нового охотничьего карабина с использованием телевизионного прицела. Один из мужчин выстрелил и попал в своего 43-летнего брата.

- В какой-то момент, не убедившись в выборе цели, обвиняемый произвел выстрел, попав в своего брата. После произошедшего фигурант отвез своего брата в медицинское учреждение, однако спасти мужчину не удалось, - отметили в следкоме.

Следователи направили материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинения.