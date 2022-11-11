В бюджет Волгоградской области поступило более 95 млрд рублей налогов

Налоговые поступления в казну региона выросли на 17,4 процента. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За 10 месяцев 2022 года консолидированный бюджет Волгоградской области пополнился на 95,1 миллиарда рублей, при этом налоговые поступления выросли на 17,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФНС России по Волгоградской области.

Одним из главных источников дохода региональной казны стал НДФЛ. Жители региона заплатили 32,1 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц, сумма выросла на 9%. Сразу на 38,4% выросли поступления в бюджет от налога на прибыль - 28,8 миллиарда рублей. На 21% увеличились и платежи по упрощенной системе налогообложения, поступления составили 7,7 миллиарда рублей. Еще 6,8 миллиарда принес региону налог на имущество организаций, рост составил 5,7%.

При этом с января по октябрь сумма возмещенных волгоградцам и предприятиям налогов выросла сразу на 40% до 6,4 миллиарда рублей.