Под Волгоградом подростки украли из гаража велосипед, лодку и компрессор

Полиция проводит проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое подростков из Быково обчистили гараж местного жителя, уехавшего в Москву. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию 10 ноября обратился 81-летний отец потерпевшего. В тот день он проходил мимо домовладения сына и увидел, что окно в гараже выбито. Зайдя внутрь, мужчина понял, что там побывали воры. Пропали сварочный аппарат, велосипед, одноместную лодку и компрессор.

- Полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались двое местных школьников 14 и 13 лет, - рассказали в областном МВД.

Школьники объяснили, что запланировано пришли в гараж с целью кражи. Все предметы спрятали в заброшенном доме, а на велосипеде катались. Полиция проводит проверку. Ответственность может грозить как несовершеннолетним, так и их родителям.