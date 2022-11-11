Волгоградский мясокомбинат продал 193 кг колбасы подозрительного происхождения

Из чего сделана проданная колбаса, установить невозможно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский мясокомбинат «Дубки» отправил на продажу 193 килограмма колбасы подозрительного происхождения. 12 кило копчено-запеченной продукции и 181 кило вареной колбасы ввели в оборот через акт несоответствия, в итоге оказалось невозможно установить «прослеживаемость» и безопасность сырья, из которого их сделали. Нарушение нашли с помощью ФГИС «Меркурий», сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлениеи Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Эти 193 кило колбасных изделий мясокомбинат отправил в одно из социальных учреждений Дубовского района. В итоге должностному лицу ООО Комбинат «Дубки» приостановили регистрацию в ФГИС «Меркурий», а нарушившему ветеринарное законодательство юридическому лицу объявлено предостережение.