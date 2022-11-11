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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:47

Волгоградский мясокомбинат продал 193 кг колбасы подозрительного происхождения

Россельхознадзор нашел нарушение при помощи ФГИС «Меркурий»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Из чего сделана проданная колбаса, установить невозможно.

Из чего сделана проданная колбаса, установить невозможно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский мясокомбинат «Дубки» отправил на продажу 193 килограмма колбасы подозрительного происхождения. 12 кило копчено-запеченной продукции и 181 кило вареной колбасы ввели в оборот через акт несоответствия, в итоге оказалось невозможно установить «прослеживаемость» и безопасность сырья, из которого их сделали. Нарушение нашли с помощью ФГИС «Меркурий», сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлениеи Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Эти 193 кило колбасных изделий мясокомбинат отправил в одно из социальных учреждений Дубовского района. В итоге должностному лицу ООО Комбинат «Дубки» приостановили регистрацию в ФГИС «Меркурий», а нарушившему ветеринарное законодательство юридическому лицу объявлено предостережение.