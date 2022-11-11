Волгоградской области передали вымпел министра обороны РФ

Фото: Администрация Волгоградской области

Волгоградская область стала победителем конкурса министерства обороны РФ. Регион в 2021 году лучше всех в стране организовал и провел призыв на военную службу. За это области были переданы переходящий вымпел и почетная грамота министра обороны. Церемония состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» с участием начальника 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирала Владимира Цимлянского. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Уверен, что высокие результаты станут образцом и примером отношения органов власти к вопросам подготовки молодежи к военной службе. В Минобороны не сомневаются, что вы сохраните свои позиции и преумножите достижения, - заявил Владимир Цимлянский.

В России конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призывной кампании проходит каждый год. Минобороны оценивает подготовку призывников, уровень годности.

В торжественной церемонии также наградили чиновников, представителей военных комиссариатов, образовательных, спортивных, патриотических, культурных организаций, предприятий.