Еще 85 квартир для переселенцев из аварийного жилья закупает администрация Волгограда

Для переселенцев покупают квартиры с чистовой отделкой, плитой и сантехникой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в следующем году продолжится расселение жителей аварийных домов, но готовиться к этому чиновники начали уже сейчас. Объявлены аукционы на покупку еще 85 квартир. Люди в них переедут в 2023 году. Это должны быть помещения с отделкой, сантехникой и кухонными плитами. Квартиры в новостройках закупают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, чиновники закупают 42 однокомнатные, 24 двухкомнатные и 19 трехкомнатных квартир площадью от 27,9 до 87,5 квадратных метров. Кто-то из жильцов аварийных домов предпочитает денежную компенсацию, чтобы выбрать себе квартиру в том районе, где они хотят. Размер выплаты считается индивидуально, на примере рыночной стоимости аналогичного жилья в хорошем состоянии. По словам чиновников, более 300 владельцев квартир в аварийных домах пожелали получить выплату вместо квартиры в новостройке.