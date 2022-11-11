В Волгограде водитель КамАЗа на полной скорости сбил пожилого пешехода

Пешеход попал под колеса грузовика. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 11 ноября в Дзержинском районе Волгограда под колесами КамАЗа едва не погиб пожилой пешеход. ДТП засняли камеры наружного видеонаблюдения. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, за рулем грузовика с полуприцепом находился 37-летний мужчина.

Он ехал по улице Домостроителей в сторону проспекта 51 Гвардейской, и при повороте на Историческую у дома 164/1 вместо того, чтобы сбавить скорость перед пешеходом – разогнался. Возможно, водитель не увидел мужчину или имела место техническая неисправность.

- В результате ДТП пешеход доставлен больницу №25, он в реанимации с тяжелыми травмами. Возбуждено административное расследование. Устанавливается личность пешехода, - уточнили в полиции.

У пешехода при себе не было документов.