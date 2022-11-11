В Волгограде ужесточили приговор проповедникам экстремизма

Троим экстремистам условный срок заменили на реальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде ужесточили приговор участникам международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат», признанного экстремистским и запрещенным на территории РФ Верховным судом. С 2016 по 2020 год пятеро радикальных исламистов занимались проповеднической деятельностью, организовывали собрания для определения планов и целей организации, распространяли свою идеологию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области, - отметили в пресс-службе судов.

Советский районный суд назначил Аманату Лукпанову, Батру Уразову, Аслану Вакуеву, Александру Колесникову, Гильману Ниталиеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Прокуратура посчитала решение слишком мягким и обжаловала его. Волгоградский областной суд ужесточил приговор троим экстремистам. Лукпанов, Уразов и Ниталиев проведут 2 года в колонии общего режима.

- Кроме того, в отношении осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев, - добавили в пресс-службе судов региона.