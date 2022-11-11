«Белые человечки» продезинфицировали парк в пойме Царицы после коммунальной аварии

Накануне парк залило фекальным водопадом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде второй день дезинфицируют пойму реки Царицы после того, как в конце октября в нее вылились реки канализационных стоков. Роспортребнадзор провел исследования на почве и рекомендовал нанести спецраствор на участки, на которые попали сточный воды. 11 ноября в полуразрушенный сквер Пахмутовой на сколе поймы приехали «белые человечки» в защитных костюмах, которые обработали рекреационную зону поймы.

По информации мэрии, более 10 специалистов ООО «Областной центр дезинфекции» распылили на дорожки и почву бактерицидные и вирулицидные дезинфектанты.

- Данные препараты безопасны для здоровья человека и окружающей среды, - уверяют чиновники. То есть после обработки волгоградцам не запрещали прогуливаться в парке.

Это уже второй этап дезинфекции. За день до этого машины МБУ «Северное» помыли парковки и проезды в пойме, а также рокадную дорогу и улицу Калинина с хлоркой.

Напомним, накануне в сквере Пахмутовой санитарные врачи зафиксировали превышение норм по микробиологическим показателям.