Волгоградский медик награжден орденом Мужества за участие в СВО

Фото: Архив музея-заповедника "Сталинградская битва"

Медик из Волгоградской области Арон Сарипов был награжден орденом Мужества за проявленный героизм во время специальной военной операции. Награду он получил 1 ноября. 34-летний уроженец Николаевского района, рискую собственной жизнью, спас своего товарища. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область».

Арон Сарипов родился в селе Ильичевка, после окончания школы поступил в Камышинский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». После защиты диплома он получил повестку в армию. Пройдя срочную службу в мотострелковой бригаде в Буйнакске в качестве заместителя командира медицинского взвода, решил связать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ. Он подписал контракт. Во время службы Арон Сарипов был удостоен медалями Александра Суворова, от министерства обороны РФ за выполнение задач командования, за выполнение задач командования в Сирии.