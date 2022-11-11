Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 8:32

В Волгограде ветерана труда оставили без ежемесячной выплаты

Соцзащита посчитала, что у волгоградки слишком большая пенсия для пособия
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чтобы вернуть полагающуюся выплату, пришлось обратиться в суд

Чтобы вернуть полагающуюся выплату, пришлось обратиться в суд

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде ветеран труда была вынуждена обратиться в прокуратуру. 71-летней волгоградке с 1 апреля 2020 года перестали выплачивать ежемесячное пособие. «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» свое решение объяснил изменениями в законе. Ежемесячная денежная выплата полагается лицам, чей доход ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области. Только у ветерана единственным доходом является пенсия по старости, поэтому основания для прекращения выдачи пособия отсутствовали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Надзорное ведомство после проверки направило иск в суд с требованием вернуть выплату пособия пенсионерки и компенсировать ей моральный вред. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора. Ветерану труда было взыскано 20 тысяч рублей.

- В рамках апелляционного обжалования ответчиком данного судебного акта, с учетом позиции прокуратуры, решение изменений не претерпело и вступило в законную силу, - отметили в прокуратуре.