В Волгограде ветерана труда оставили без ежемесячной выплаты

Чтобы вернуть полагающуюся выплату, пришлось обратиться в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде ветеран труда была вынуждена обратиться в прокуратуру. 71-летней волгоградке с 1 апреля 2020 года перестали выплачивать ежемесячное пособие. «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» свое решение объяснил изменениями в законе. Ежемесячная денежная выплата полагается лицам, чей доход ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области. Только у ветерана единственным доходом является пенсия по старости, поэтому основания для прекращения выдачи пособия отсутствовали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Надзорное ведомство после проверки направило иск в суд с требованием вернуть выплату пособия пенсионерки и компенсировать ей моральный вред. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора. Ветерану труда было взыскано 20 тысяч рублей.

- В рамках апелляционного обжалования ответчиком данного судебного акта, с учетом позиции прокуратуры, решение изменений не претерпело и вступило в законную силу, - отметили в прокуратуре.