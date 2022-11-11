Волгоградец выиграл суперприз в 56 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Волгограда сорвал куш, купив лотерейный билет. Волгоградец выиграл в лотерею 56 миллионов рублей. При этом он не отгадал ни одного числа в билете и стал обладателем суперприза.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Столото», по правилам в игровом билете нужно отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается тому, кто угадает все числа или ни одного.

Пока имя новоявленного миллионера из Волгограда неизвестно. Он еще не обратился за выигрышем. Известно лишь то, что волгоградец купил только один билет за 100 рублей, который оказался счастливым.