Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 ноября 2022 7:46

Мобилизованные волгоградцы отработали противостояние нападению диверсионно-разведывательной группы

Военнослужащие учились без потерь личного состава выйти из огневой засады
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео Южного военного округа

Кадр с видео Южного военного округа

В учебном центре министерства обороны РФ в Волгоградской области мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию подразделений. С призванными из запаса провели двустороннее практическое занятие. Одни подразделения отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы противника, совершая марш на технике, вторые организовывали засады и проводили контрзасадные мероприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Мобилизованные волгоградцы тренировались быстро и без потерь личного состава выйти из огневой засады и уничтожить условного противника. Инструкторы также проверили физическую подготовку каждого призванного во время частичной мобилизации и дали оценку огневой подготовки.

- Для создания обстановки максимально приближенной к боевой во время практических занятий использовались холостые боеприпасы и средства имитации, - отметили в ЮВО.