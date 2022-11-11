Мобилизованные волгоградцы отработали противостояние нападению диверсионно-разведывательной группы

Кадр с видео Южного военного округа

В учебном центре министерства обороны РФ в Волгоградской области мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию подразделений. С призванными из запаса провели двустороннее практическое занятие. Одни подразделения отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы противника, совершая марш на технике, вторые организовывали засады и проводили контрзасадные мероприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Мобилизованные волгоградцы тренировались быстро и без потерь личного состава выйти из огневой засады и уничтожить условного противника. Инструкторы также проверили физическую подготовку каждого призванного во время частичной мобилизации и дали оценку огневой подготовки.

- Для создания обстановки максимально приближенной к боевой во время практических занятий использовались холостые боеприпасы и средства имитации, - отметили в ЮВО.