"Концессии" отчитались перед волгоградскими депутатами о коммунальной аварии в пойме Царицы

Фото: пресс-служба гордумы.

11 ноября на расширенном заседании депутаты гордумы Волгограда впервые обсудили ситуацию на канализационном коллекторе в пойме Царицы после крупной коммунальной аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе органа власти, зампред гордумы Геннадий Кузнецов предложил штрафовать концессии.

В свою очередь «Концессии водоснабжения» отчитались о ходе работ на коммунальном объекте. Металлические трубы, которые за полвека сгнили, будут менять. При этом слуги народа отметили, что с 1971 года на участке была «нулевая аварийность», а у концессий не было спецтехники, чтобы спрогнозировать и предотвратить ЧП, в результате которого пара сотен жителей Ворошиловского и Советского районов осталась без воды.

Областной Роспотребнадзор подчеркнул, что сейчас населению поступает безопасная, но гиперхлорированая вода. Дезинфекция будет продолжена. Депутаты отметили, что важно вести мониторинг коммунальных сетей.