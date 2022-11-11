В Волгоградской области стартовал набор курсантов в железнодорожные войска

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области в учебный батальон железнодорожных войск стартовал набор курсантов. Новобранцы в течение пяти месяцев будут овладевать специальностями командиров переправочных средств, машинистов сборно-разборных консольных кранов СРК-50 и другим специальностям. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

После завершения осеннего призыва курсанты пройдут курс общевойсковой подготовки, будут приведены к военной присяге. Затем учащихся распределят по военно-учебным специальностям для прохождения обучения, после которого курсанты будут иметь различные навыки. Они научатся, в частности, восстановлению мостов, укладке и демонтированною железнодорожных путей, управлению катерами при наводке наплавных железнодорожных мостов.

Набор курсантов в учебный центр железнодорожных год проводится дважды в год. Для их обучения используются порядка 40 единиц техники.